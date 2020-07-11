«Дикий» отдых в Крыму: как выжить и вернуться домой

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Отдых «дикарями» может стать не только незабываемым путешествием, но и принести немало проблем, если не знать особенности его организации.

Ведь чаще всего для туристов впечатления намного важнее безопасности, а проснуться под звездами в палатке, которую смывает потоком воды, мало кто готов.

По словам доцента кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В.И.Вернадского Игоря Вахрушева, Крым – относительно безопасный регион для активного туризма. Но многие путешественники, особенно неместные, считают, что можно останавливаться с палаткой «где красиво и не жарко», а не выбирая место по соображениям безопасности.

«Не стоит располагаться с палатками в горных балках у воды. У крымских рек есть небольшая особенность – при выпадении осадков реки могут неожиданно выйти из берегов и затопить все вокруг. Повторюсь, это произойдет очень быстро и неожиданно: наверху балки и на плато может пойти дождь, а внутри самой балки будет едва капать, после чего резко начнется паводок, а туристы и не поймут, откуда пришла вода», - предупредил доцент в эфире радио «Спутник в Крыму».

Аналогичный совет применим и к размещению в прибрежной зоне.

«Туристы любят приезжать на побережье и ставить палатку прямо на пляже. Это очень красиво и романтично – просыпаться с видом на Черное или Азовское море. Но здесь есть определенные моменты. Крымские пляжи делятся на два типа – полного и неполного профиля. К первым относятся пляжи Евпаторийского района. Там относительно безопасно, так как береговая линия очень широкая и есть где развернуться, не боясь, что ночью накроет волной, - объясняет Вахрушев. – А есть опасные пляжи, которые или слишком узкие, или скалистые. Там есть вероятность обвала грунта, как, например, в Николаевке или некоторых районах ЮБК».

Эксперт посоветовал устанавливать палатку, заранее продумывая все возможные варианты: ветер, град, дожди, паводки. Лучшее место, по словам специалиста – умеренная возвышенность или широкий пляж.

Неудачное место размещения палатки – не единственное, что может испортить отдых. Важно и то, как ее установить. По словам Вахрушева, сейчас на рынке представлено огромное количество разнообразных палаток: на одного, двух, трех или даже пятерых человек. Все они высокотехнологичные и имеют хорошую защиту от осадков и ветра, но при условии, что ее правильно установят.

«Многие туристы просто собирают каркас и придавливают палатку своими вещами изнутри. Но лучше не лениться. Почти все палатки имеют двойную структуру. Очень важно растянуть все два слоя, чтобы каждый был на своем месте. Тогда вероятность того, что вы проснетесь мокрыми от дождя, минимальна. Не стоит забывать и про колышки. Они идут в комплекте не просто так. Если их правильно вбить, то ветер вас тоже не потревожит», – посоветовал специалист.

К путешествию «дикарем» по крымским горам и морям нужно подготовиться заранее, составив список обязательных вещей. Кстати, о них. 1,5 литра воды на человека, набор для разведения огня, теплые вещи (даже если на улице невыносимое пекло), удобная обувь, дождевик, средства личной гигиены, минимальная аптечка и средства связи – все то, что необходимо для комфортного отдыха. А еще нужен человек, желательно два. Ведь ходить одному в путешествия не только скучно, но и небезопасно, напомнил Вахрушев.

Доцент напомнил, что сейчас леса Крыма закрыты из-за пожароопасного периода, и это первое, о чем нужно думать, планируя свое путешествие по полуострову. «Как бы ни хотелось остановиться в лесу, нужно просто понимать, что это может быть запрещено», - напомнил Вахрушев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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