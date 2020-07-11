Большую Морскую в Севастополе снова ждет ремонт

На этот раз в порядок планируют привести кровли и фасады зданий.

На обновленной улице Большая Морская в Севастополе капитально отремонтируют кровли и фасады расположенных там зданий, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам исполняющего обязанности руководителя департамента городского хозяйства Евгения Горлова, на данные работы выделено триста миллионов рублей из резервного фонда федерального правительства.

Всего в порядок приведут 24 жилых дома, девять из которых находятся на Большой Морской. Проекты работ на этих объектах уже готовы.

Ранее о том, что фасады домов на Большой Морской находятся в ужасном состоянии, говорил блогер Илья Варламов, который погулял обновленной улице и высказал свое мнение о проведенной там реконструкции.

Напомним, Большую Морскую открыли для транспорта в начале мая.

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