Водный кризис
Развитие сюжета: Без горячей воды до середины июля останутся три района Симферополя ● Крым потратит 50 млн рублей на обстрел облаков ● В Севастополе критическая нехватка воды привела к отключениям ● Вода для Крыма: горсовет Херсона обратился к Зеленскому и Раде ● «Практически не осталось воды»: что происходит в Симферополе
Жители Евпатории жалуются, что вторые сутки сидят без воды
В Евпатории жители шести многоэтажных домов фирмы «Консоль» вторые сутки остаются без воды из-за аварии.
Об этом сообщил местный житель Дмитрий.
«Вторые сутки в жилом микрорайоне «Консоль» (6 многоэтажных жилых домов) в Евпатории нет воды по причине гнилых труб и единственного сгоревшего двигателя насоса... санитарная и социальная обстановка накаляется», – рассказал он.
В предприятии «Вода Крыма» сообщили, что не ограничивали водоснабжение в указанном районе, а аварийная ситуация сложилась на сетях, стоящих на балансе управляющей компании «СК «Комфорт». На предприятии также уточнили, что организован подвоз питьевой воды населению данного района.
В управляющей компании сообщили, что в данном районе произошла авария с насосом и что во второй половине дня 10 июля планируют провести ремонт. На данный момент насос везут из Симферополя в Евпаторию, сказал представитель компании.
Ранее сообщалось, что с 10:00 до 19:00 частично отключили воду жителям Евпатории.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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