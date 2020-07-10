Жители Евпатории жалуются, что вторые сутки сидят без воды

В Евпатории жители шести многоэтажных домов фирмы «Консоль» вторые сутки остаются без воды из-за аварии.

Об этом сообщил местный житель Дмитрий.

«Вторые сутки в жилом микрорайоне «Консоль» (6 многоэтажных жилых домов) в Евпатории нет воды по причине гнилых труб и единственного сгоревшего двигателя насоса... санитарная и социальная обстановка накаляется», – рассказал он.

В предприятии «Вода Крыма» сообщили​, что не ограничивали водоснабжение в указанном районе, а аварийная ситуация сложилась на сетях, стоящих на балансе управляющей компании «СК «Комфорт». На предприятии также уточнили, что организован подвоз питьевой воды населению данного района.

В управляющей компании сообщили​, что в данном районе произошла авария с насосом и что во второй половине дня 10 июля планируют провести ремонт. На данный момент насос везут из Симферополя в Евпаторию, сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что с 10:00 до 19:00 частично отключили воду жителям Евпатории.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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