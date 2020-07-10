«Я в раю»: Российские звезды эстрады массово поехали в Крым

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Пока отдых за границей под запретом, артисты штурмуют Черноморское побережье.

Этим летом российские звезды решили вспомнить об крымских курортах.

В конце июня Севастополь принимал большое количество российских артистов, звезды приезжали сюда на парад и концерт, посвященные 75-летию Победы.

Провести прямую трансляцию с парада и покупаться в Черном море удалось и ведущим Первого канала Светлане Зейналовой и Тимуру Соловьеву.

«Вода прозрачная. Воздух хрустальный. Солнышко мягкое. Легкий бриз. Это рай, это Крым. Это Севастополь», - написала в своем профиле телеведущая Светлана Зейналова.

Певица Вика Цыганова тоже в это время приезжала в Крым, чтобы выступить на концерте, а перед отлетом поблагодарила город за эмоции:

«Спасибо, Севастополь, за прекрасный вечер! Выступление и концерт на площади вернули меня к жизни», - пишет в своем блоге певица.

В Крыму отдыхала и Светлана Дружинина, известная советская и российская актриса, кинорежиссер и сценарист. Здесь она совмещала работу с отдыхом.

«Спасибо карантину, что меня в их жизни в два раза больше», - пишет в своем инстаграм актриса Марина Александрова и благодарит вынужденные меры за то, что проводит время со своими детьми, а делает она это в Крыму.

Звезда сериала «Мажор» тоже приехал на отдых в Крым, но не один, а с детьми и новой возлюбленной Мирославой Карпович, сыгравшую главную роль в сериале «Папины дочки». Их совместные фотографии с курорта регулярно гуляют по различным группам. Павел Прилучный не комментирует сплетни. Как оказалось, на полуострове он был первый раз.

Эвелина Бледанс успела посетить Крым еще до того, как это стало актуально. Российская телеведущая весной начала публиковать посты с полуострова. На возмущенные комментарии фанатов отвечала кратко, что это командировка от госучреждения.

Украинский танцор и хореограф Дима Масленников уже несколько недель отдыхает в Ялте. Он ежедневно прогуливается по набережной и встречает своих фанатов, а в инстаграме на вопрос в комментариях: «Где это ты?» нескромно отвечает «В раю!».

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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