Курортный сезон
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Власти выявили нарушения на ряде пляжей Феодосии
Администрация Феодосии выявила ряд нарушений на семи пляжах, расположенных на территории городского округа.
Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Основные нарушения выражаются в несвоевременной уборке пляжных территорий, в несоответствии объектов эскизным проектам и местам дислокации, складировании строительного мусора и материалов без принятия мер безопасности, в использовании аттракционов без согласования с Гостехнадзором, а также допускаются нарушения при эксплуатации водномоторной техники», – говорится в сообщении.
В администрации отметили, что уже составлены девять административных материалов для привлечения к ответственности лиц, которые допустили нарушения правил благоустройства. Виновные могут получить штраф в размере от 10 до 100 тыс рублей.
Если пользователи пляжей не примут оперативные меры по устранению допущенных нарушений или эти нарушения будут повторяться, администрация Феодосии рассмотрит вопрос о расторжении с хозяйствующими субъектами договоров благоустройства пляжей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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