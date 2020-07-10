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Власть

Власти Севастополя обещают построить новый детдом

09:58 пятница, 10 июля 2020

Учреждение может появиться на территории с живописной природой.

Социальное учреждение, по которому в Севастополе не приняты конкретные решения — центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом», должно быть построено в ближайшее время. Сейчас его воспитанники вынуждены жить в здании, которое возводилось для строительного управления и, к тому же, не соответствует нормам безопасности. Об этом сообщает «Первый Севастопольский».

Альтернативой детдому должен был стать переезд в здание на улицу Горпищенко, 2. Но помещения там в итоге отдали филиалу Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета.

Как отметил вице-губернатор региона Александр Кулагин, здание по проекту детского центра пришлось бы сносить и строить заново.

«Я думаю, что в ближайшее время будет подобран участок для того, чтобы построить. Все равно сносить и строить — это дороже, чем построить новое. И правительство Севастополя предпримет все усилия для того, чтобы найти участок. Наверное, больше связанный с экологической составляющей, чтобы и природа была, была возможность разместить не в сложившейся уже застройке, а, чтобы у детей была полноценная возможность жить, развиваться в хорошей благоприятной среде», - отметил Александр Кулагин.

Что же касается других важных для города социальных учреждений — кризисного центра, социальной гостиницы и нового центра поддержки семей с детьми — они могут начать работу в 2022 году, — отметил директор департамента социальной защиты Станислав Борисенко. Деньги на них собираются заложить в бюджете на следующий год.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Форпост

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