Власть
Власти России рассказали, сколько в Севастополе психов
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Чукотка оказалась самым «безумным» регионом России. Там каждый десятый страдает психическим расстройством. Севастополь занял третье место с конца этого рейтинга.
Об этом говорят данные Минздрава.
В 2019 году в России самый маленький процент психических расстройств и расстройств поведения среди населения зарегистрирован в Москве (2022,5 случая на 100 тысяч человек), Ингушетии (2067,8 случая) и Севастополе (2313,3 случая на 100 тысяч человек).
Самый высокий процент людей с психическими заболеваниями на Чукотке – 9922,9 случая на 100 тысяч человек. В топ «безумных» регионов также вошли Алтайский край (6638,6 случая), Еврейская АО (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области.
Средний показатель по России составил 3939,5 случая на 100 тысяч человек. А всего, по данным ведомства, к концу 2019 года в стране проживало 5,8 миллиона пациентов с зарегистрированными психическими заболеваниями.
Ранее стало известно, что Севастополь вошел в топ-10 регионов с высокой заболеваемостью онкологией.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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