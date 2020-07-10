В Ялте рассказали, зачем засыпали клумбы в центре щебнем

В центре Ялты некоторые клумбы вокруг деревьев засыпали щебнем и щепой. В МБУ «Зеленстрой» рассказали, для чего это было сделано, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

— Там, где рассыпали щебень, растут кедры. Под этими зелеными насаждениями никакая растительность жить не может. Чтобы защитить почвенный покров, а также придать клумбе эстетический вид, было принято решение использовать декоративный материал, в данном случае – рассыпали его, как полагается по технологии, сначала простелив почву геотекстилем, — отметила ландшафтный архитектор МБУ «Зеленстрой» Мария Полякова.

Такая же процедура была произведена и на клумбах, где произрастают многолетние платаны.

— Трава под платанами практически не растет, к тому же эти деревья находятся в таком возрасте, что у них корни подходят к поверхности и не дают возможности высадить рядом теневыносливые растения. Поэтому там также было целесообразно закрыть почву геотекстилем, а сверху декоративными материалами. Никакого вреда ни геотекстиль, ни декоративная отсыпка зеленым насаждениям не приносит, наоборот, — замедляют рост сорняков, уменьшают уровень колебания температуры на поверхности почвы, защищают почву, нивелируя уровень колебания температуры на поверхности и сохраняя влагу внутри, — пояснила Мария Полякова.

По ее словам, декоративная отсыпка применяется там, где высадка растений затруднена или невозможна, там, где целесообразно закрыть почвенный покров. Это распространенная практика, раз акцентировала ландшафтный архитектор МБУ «Зеленстрой».

Отдельно она пояснила предназначение геотекстиля. Как уже отмечалось выше, его простилают перед тем, как сделать отсыпку: геотекстиль является дышащим влагопропускающим материалом и применяется для разделения слоев грунта и отсыпки, то есть не дает им смешиваться, сохраняет влагу в почве и т. д.

По словам Марии Поляковой, данный подход мог бы упростить уход за указанными клумбами, если бы не бесконтрольных выгул собак — как домашних, так и бродячих, а также любовь некоторых граждан к разбрасыванию окурков.

— Весь этот мусор приходится убирать сотрудникам МБУ «Зеленстрой» в ручном режиме, — посетовала она.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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