В центре Севастополя отремонтируют крыши и фасады за 300 млн

Севастополю из резервного фонда правительства России выделено 300 миллионов рублей.

На эти средства планируют капитально отремонтировать кровли и фасады зданий в центре города и в Гагаринском районе.

«В этом году мы должны отремонтировать 24 многоквартирных жилых дома. Девять домов расположены в центральной части города и 15 домов в Гагаринском районе. Это те участки, где уже выполнен ремонт дорог и благоустройство. На Большой Морской отремонтируем четыре дома – кровли и фасады, все проекты уже подготовлены», – рассказал и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов на заседании правительства.

В Гагаринском районе речь идет о домах на проспекте Октябрьской революции, которые выходят фасадами на туристические маршруты. Также в списке дома на улицах Луначарского и Суворова. Это дома, которые не входят в число объектов культурного наследия.

Как сообщалось ранее, улица Большая Морская в Севастополе недавно была реконструирована. После большого ремонта она открылась в конце апреля этого года. В планах властей – реконструкция других центральных улиц города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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