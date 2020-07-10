В Симферополе снова зафиксировали три температурных рекорда

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На этой неделе в Симферополе зафиксировали три абсолютных температурных рекорда.

Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

«В результате аномальной жары, охватившей большую часть Европейской территории России, Симферополь отметил три абсолютных температурных рекорда: 4, 6, и 7 июля - +36,4…. +36,3 и +37.0 соответственно», - уточнил синоптик.

Ранее в Симферополе в первую неделю июня также зафиксировали сразу три температурных рекорда. Первый рекорд был отмечен 6 июня. Тогда температура была на 1,5 градуса выше, чем многолетние значения, и составила +32,6 градуса. 7 июня максимальная температура составила +32,3 – на 0,8 градуса выше, чем в 2000 году, тоже новый рекорд. В понедельник, 8 июня, максимум составил 34,4 градуса – на 1,9 градуса выше, чем в 2009 году.

На прошлой неделе в Крыму было объявлено об аномальной жаре. Начиная с 3 июля, столбики термометров доходили местами до отметки +38. Однако в среду температура воздуха снизилась.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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