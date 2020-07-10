В России оценили подорожание отдыха в Крыму

фото © Крым.Реалии

Отдых в Крыму подорожал из-за коронавирусных ограничений на 5-6%. такие данные озвучил председатель Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

По его словам, в целом стоимость осталась на уровне прошлого года.

«Снизились цены на перелет, поэтому, в целом, турпродукт для туристов не увеличился (в цене) относительно прошлого года, – цитирует Игнатьева «Интерфакс». – В некоторых случаях цены на отдых в Крыму даже снизились за счет того, что стоимость перелета стала ниже приблизительно на 25%».

По оценке союза туриндустрии, потери отрасли от введенных из-за COVID-19 ограничительных мер составили 1,5 трлн рублей. «Потери туристической отрасли за последние полгода, по данным Ростуризма, составили 1,5 трлн рублей. И отрасль будет восстанавливаться не менее полутора лет до тех объемов, которые у нас были до кризиса», – сказал Игнатьев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что объекты размещения в Крыму в среднем ценовом сегменте забронированы вплоть до сентября. Власти республики ожидают, что количество туристов, отдохнувших в Крыму в июле-августе, превысит аналогичные показатели прошлого года на 10-15%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Места в отелях и пансионатах Крыма закончатся к концу июля. Закрытые для туристов границы могут породить дефицит мест для отдыха на курортах Крыма и Краснодарского края.

В Ялте думают, что в город приедет в два раза больше туристов, чем в советские времена. В Ялте вдруг решили, что город сможет принять 4 млн туристов, а главное, что такое количество отдыхающих приедет.

Развожаев поручил за неделю навести порядок на севастопольских пляжах. И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил департаменту городского хозяйства до конца текущей недели навести порядок на всех официальных пляжах региона.

В Севастополе на июль забронировано 70 процентов отелей. В июне Севастополь посетили 15 тысяч туристов – это одна треть от загрузки отелей и гостиниц.