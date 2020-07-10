Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус обнаружен за сутки у одного человека в Севастополе ● Крымчанам советуют проверить своих животных на коронавирус ● Коронавирус не сдается: в Крыму за сутки 16 новых заражений ● Новые заболевшие COVID-19 в Севастополе приехали из Пермского края ● В Крыму еще 11 новых заражений коронавирусом
В России могут вернуть ограничительные меры из-за коронавируса
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В России могут снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса.
Такой сценарий развития событий не исключила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Вероятность возвращения ограничительных мер будет существовать до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства от COVID, считает она. Пока все зависит лишь от того, как люди соблюдают социальную дистанцию и другие рекомендации для снижения риска заражения. «Если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», - отметила представитель ВОЗ.
«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — сказала Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости.
По состоянию на 9 июля в России выявлено свыше 700 тыс. заболевших, за последние сутки – шесть с половиной тысяч. Около полумиллиона пациентов выздоровело, около 11 тыс. – умерли.
В Крыму за последние сутки зарегистрировали 16 новых случаев COVID-19. Один больной коронавирусом приехал из-за рубежа. С начала года в республике зарегистрирован 831 случай COVID-19. Выздоровели 635 человек, скончались от болезни – 12.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус не сдается: в Крыму за сутки 16 новых заражений. За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции.
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