В России могут вернуть ограничительные меры из-за коронавируса

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В России могут снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса.

Такой сценарий развития событий не исключила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Вероятность возвращения ограничительных мер будет существовать до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства от COVID, считает она. Пока все зависит лишь от того, как люди соблюдают социальную дистанцию и другие рекомендации для снижения риска заражения. «Если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», - отметила представитель ВОЗ.

«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — сказала Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости.

По состоянию на 9 июля в России выявлено свыше 700 тыс. заболевших, за последние сутки – шесть с половиной тысяч. Около полумиллиона пациентов выздоровело, около 11 тыс. – умерли.

В Крыму за последние сутки зарегистрировали 16 новых случаев COVID-19. Один больной коронавирусом приехал из-за рубежа. С начала года в республике зарегистрирован 831 случай COVID-19. Выздоровели 635 человек, скончались от болезни – 12.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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