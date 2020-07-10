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Коронавирус в Крыму

В России могут вернуть ограничительные меры из-за коронавируса

11:55 пятница, 10 июля 2020
В России могут вернуть ограничительные меры из-за коронавируса

фото © pixabay.com

В России могут снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса.

Такой сценарий развития событий не исключила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Вероятность возвращения ограничительных мер будет существовать до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства от COVID, считает она. Пока все зависит лишь от того, как люди соблюдают социальную дистанцию и другие рекомендации для снижения риска заражения. «Если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», - отметила представитель ВОЗ.

«Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький», — сказала Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости.

По состоянию на 9 июля в России выявлено свыше 700 тыс. заболевших, за последние сутки – шесть с половиной тысяч. Около полумиллиона пациентов выздоровело, около 11 тыс. – умерли.

В Крыму за последние сутки зарегистрировали 16 новых случаев COVID-19. Один больной коронавирусом приехал из-за рубежа. С начала года в республике зарегистрирован 831 случай COVID-19. Выздоровели 635 человек, скончались от болезни – 12.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус не сдается: в Крыму за сутки 16 новых заражений. За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции.

Ученые заявляют о сбоях иммунитета у переболевших COVID-19. Отвечающие за иммунитет лимфоциты не восстанавливались в крови даже спустя 11 недель после выздоровления.

Коронавирус атакует одну крымскую администрацию за другой. Больные выявлены уже в нескольких мэриях полуострова.

Новые заболевшие COVID-19 в Севастополе приехали из Пермского края. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали три новых случая заболевания COVID-19.

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В России могут вернуть ограничительные меры из-за коронавируса

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