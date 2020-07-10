В Крыму заявили об изобретении творога, который защищает от рака и бактерий

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В Крыму создали уникальную технологию производства творога с маслом виноградной косточки. Ноу-хау принадлежит ученым Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Технология исключает добавление в творог каких-либо консервантов. Это полностью натуральный продукт, рассказал доктор технических наук, профессор, замдиректора Агротехнологической академии КФУ Юрий Гербер.

«Будет использоваться только молочное сырье и масло семян винограда, которое является природным антиоксидантом», — отметил ученый.

Как известно, масло семян винограда содержит натуральные антиоксиданты и обладает антибактериальными свойствами. Оно также улучшает кровообращение и в целом способствует восстановлению организма, подчеркнул ученый. Известно, что антиоксиданты защищают клетки от злокачественных образований.

Однако пользу нового творога для организма все же придется оценить медикам. Сейчас технологию исследуют специалисты Медицинской академии имени С. И. Георгиевского.

Количество продукта будет ограниченным

Ученые КФУ планируют реализовывать технологию в собственном цеху.

«У нас есть хорошая база — цех переработки молока с реально действующим оборудованием, также есть животноводческая база», — уточнил ученый.

А вот когда инновационный продукт можно будет увидеть на прилавках магазинов, пока не известно. Все зависит от маркетинговых служб, пояснил Юрий Гербер.

Помимо творога, в планах создание еще целого ряда инновационных технологий по изготовлению продуктов питания.

В тексте использованы материалы: Форпост

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