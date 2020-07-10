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Коронавирус в Крыму

В Крыму хотят получить российский грант на создание вакцины от COVID-19

19:05 пятница, 10 июля 2020
В Крыму хотят получить российский грант на создание вакцины от COVID-19

фото © vk.com/aksenovrk

Исследователи российского Крымского федерального университета в Симферополе подали заявку на грант по разработке вакцины против COVID-19 в Российский фонд фундаментальных исследований.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

«Ученые пытаются разработать и успешно применить олигонуклеотидную конструкцию в форме «лассо», которая способна одновременно активизировать как клеточный, так и гуморальный иммунитет», – говорится в сообщении.

В июне сообщалось, что Министерство обороны России отобрало 50 добровольцев из числа военнослужащих для клинического испытания вакцины от COVID-19.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что российскими специалистами одновременно ведется разработка 47 вакцин от COVID-19, а директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи прогнозировал, что массовая вакцинация от COVID-19 может стартовать уже осенью 2020 года.

22 мая академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что сотрудники центра проверили на себе потенциальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Ни у кого из них не возникло побочных эффектов, «все живы, здоровы и радуются», сказал Гинцбург. Точную цифру испытателей академик не сообщил. Речь идет о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген нового коронавируса.

16 июня глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебреесус предупредил, что страны мира «должны быть в курсе возможности возобновления» наибольшей опасности коронавирусной инфекции, когда Европа продолжает открывать границы между государствами, а в Китае – новая вспышка болезни, из-за которой ввели жесткий карантин в части столицы страны Пекина.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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