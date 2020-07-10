В Керчи у «наркоагронома» нашли два десятка кустов конопли

В Керчи полицейские задержали 50-летнего «наркоагронома», сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, правоохранители обнаружили у местного жителя в частном доме и хозяйственной постройке 25 кустов серо-зеленого растения с характерным запахом. По виду за ними тщательно ухаживали и создавали необходимые условия. После экспертизы выяснилось, что это растение – конопля общей массой 154 гр.

Против «садовника» возбудили уголовное дело по статье УК РФ «незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере».

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с крупным штрафом. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде.

Ранее в Красноперекопске полицейские нашли у местного жителя рассаду конопли. Тогда сотрудники МВД изъяли у «агронома» 157 кустов наркосодержащего растения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи поймали закладчиков наркотиков. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Керчи пресечена преступная деятельность двоих местных жителей, осуществляющих «закладки» психотропных веществ в особо крупном размере.

Полиция Ялты задержала на улице парня под кайфом с запасом «соли». В Ялте сотрудниками полиции задержан подозреваемый в хранении наркотиков.

Главный крымский нарколог отметила улучшение ситуации со снюсами. С января по июнь текущего года в Крыму не зарегистрировано ни одного случая отравления снюсами среди подростков.

В Крыму более 4000 человек лечатся от наркозависимости. За последние три года ситуация с заболеванием наркоманией в Крыму стабильна: нет ни большого роста, ни большого падения.