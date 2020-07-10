Власть
В администрации Феодосии - массовое увольнение служащих
фото © of-crimea.ru
За минувший год в администрации Феодосии уволено 87 муниципальных служащих, из них 54 руководителей высшего и среднего звена.
Одна из причин – расторжение трудовых отношений с главой администрации, пояснил в интервью «Крымской газете» глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.
– В прошлом году из администрации 32 человека ушли по соглашению сторон, 40 – по собственному желанию, 14 – по окончанию срока трудового договора и один сотрудник был уволен в связи с неудовлетворительным результатом испытания. Основными причинами увольнения сотрудников с муниципальной службы являются большая нагрузка в работе, ненормированность рабочего времени, высокая ответственность за выполнение поставленных задач. Конечно, не последнюю роль играет и уровень заработной платы муниципальных служащих, есть случаи смены сотрудниками места жительства.
Следует отметить, что из 54-х уволенных служащих из числа руководителей, 13 были вновь приняты на работу. Среди причин, по которым мы видим такую большую цифру — смена руководства администрации. В 2019 году дважды были расторгнуты трудовые отношения с главой администрации, при которых автоматически прекращаются и трудовые отношения с сотрудниками — заместителями главы администрации, его помощниками и советниками, — пояснил Бовтуненко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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