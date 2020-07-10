Ученые заявляют о сбоях иммунитета у переболевших COVID-19

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Отвечающие за иммунитет лимфоциты не восстанавливались в крови даже спустя 11 недель после выздоровления.

Ученые установили, что COVID-19 приводит к длительным сбоям в работе иммунитета у переболевших. Об этом говорится в исследовании ученых из Института вирусологии китайского города Ухань, результаты которого опубликованы на сайте medRxiv.

Исследователи изучили состояние здоровья 55 пациентов разного возраста и пола, которые уже переболели COVID-19. Они обнаружили у них снижение уровня лимфоцитов - клеток крови, отвечающих за иммунитет.

Лимфоциты не восстанавливались даже после 11 недели после выздоровления. По мнению авторов статьи, это говорит о сильном влиянии вируса SARS-CoV-2 на клетки крови и потенциальных нарушениях иммунитета.

В июле профессор Гарвардского университета Тобиас Курт сообщал, что коронавирусная инфекция вызывает у переболевших ей последствия, которые не проходят на протяжении долгого времени.

Курт отметил, что осложнения, в том числе непроходящие симптомы COVID-19, наблюдаются и у молодых пациентов, которые раньше не испытывали проблем со здоровьем.

«Мы знаем, что вирус влияет на работу сразу нескольких органов, но пока не можем сказать наверняка, являются ли его последствия хроническими, или они исчезнут со временем», - пояснил ученый.

Очевидно, что отдаленные последствия появившегося всего полгода назад коронавируса еще мало изучены и информация будет уточняться.

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