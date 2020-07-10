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Общество

Ученые в Крыму предложили спасать дельфинов заповедными «коридорами»

15:17 пятница, 10 июля 2020

Популяция дельфинов у берегов Крыма сокращается. Чтобы защитить млекопитающих от массовой гибели, необходимо создать заповедные «коридоры».

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала сотрудник Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского Наталья Макеева.

«У нас есть идея создавать «коридоры» для дельфинов. Природные аквальные комплексы, заповедные территории,  нужно объединять в «коридоры», чтобы у дельфинов была возможность безопасно переходить из бухты в бухту», - считает специалист.

Макеева сетует, что деятельность рыбаков часто приводит к гибели дельфинов, которые попадают в их сети и задыхаются. Она считает, что для спасения исчезающих видов млекопитающий, необходимо ограничить вылов рыбы, тем более что квоты на вылов рыбы «не вырабатываются даже на 50%», так как количество рыбы в море с каждым годом уменьшается.

«Дельфины часто собираются большими стаями возле рыболовецких сейнеров, которые добывают рыбу траловым методом. Хищник не видит опасности и идет за тралом. Они попадают в огромные мешки со всем живым, что сгребается со дна, и погибают там, так как сетку поднимают на поверхность через 30-40 минут, а дельфин задерживает дыхание только на 15-20 минут», - рассказала о массовых фактах гибели животных сотрудник станции.

Эксперт отметила, что лучший период для дельфинов закончился в середине 20 века.

Позже их стали массово истреблять. На сегодня количество черноморских афалин на крымском побережье насчитывает около тысячи особей. По предварительным подсчетам специалистов, всего в Черном море осталось 5-6 тыс. дельфинов этого рода. Несколько лучше обстоят дела с дельфинами-белобочками, подсчеты особей которых сейчас проводятся крымскими учеными, добавила Макеева.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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