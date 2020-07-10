Происшествия
Тройное ДТП заблокировало выезд из Симферополя на ЮБК
В столице Крыма вечернее ДТП заблокировало выезд на кольцо возле гостиницы «Москва» со стороны улицы Воровского.
По словам горожан, авария произошла в крайнем правом ряду при выезде на кольцо со стороны центра города. В происшествии никто не пострадал, однако пока водители выясняют обстоятельства при помощи сотрудников ДПС, движение по улице Воровского крайне затруднено.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор из-за аварии уже сейчас занимает половину улицы. Кроме этого еще одно ДТП поджидает водителей, движущихся в сторону выезда в Алушту, на пересечении проспекта Вернадского с улицей Плотинной. В обратном направлении, в сторону центра Симферополя авария в правом ряду при выезде с улицы Шмидта на перекресток улицы Ленина и улицы Пролетарской создала серьезный затор для тех, кто пытается попасть в центр Симферополя со стороны улицы Киевской.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Тройное ДТП под Симферополем: один человек погиб. Водитель легковушки под Симферополем допустил столкновение с двумя автомобилями и столбом, в результате чего погиб.
Сезон в разгаре: россиянин утонул в Крыму на глазах у друга и дочери. Житель Красноярска утонул в Крыму – его гибель видели друг и дочь.
Карадагский заповедник едва не сгорел из-за сильного ветра. Ветреная погода поставила под угрозу сильного пожара Карадагский заповедник в Крыму, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
В Севастополе трал с экскаватором устроили транспортный коллапс. Движение по всем направлениям парализовало из-за обрыва контактной линии.
Черноморско-Каспийская депрессия «наведет шороху» в Крыму
На выходных в Крыму сохранится устойчивый температурный фон. Но уже на следующей неделе полуостров окажется во власти циклонической активности, которая принесет с собой дожди и грозы.
Крым не хочет, Украина не дает: что происходит с водой на полуострове
В Крыму продолжают активно обсуждать дефицит воды на полуострове. Местные власти уверены, что вода не нужна. А в Украине продолжают настаивать на том, что давать воду на полуостров и не собираются.
В Крыму хотят получить российский грант на создание вакцины от COVID-19
Исследователи российского Крымского федерального университета в Симферополе подали заявку на грант по разработке вакцины против COVID-19 в Российский фонд фундаментальных исследований.
Коронавирус не сдается: в Крыму за сутки 16 новых заражений
За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции.
12 часов назад
Сотрудник полиции в Крыму насмерть сбил водителя мопеда
10 часов назад
Обещанный новый театра кукол в Симферополе так никто и не построил
Власти Крыма расторгнут контракт с подрядчиком строительства Театра кукол в Симферополе – компанией «Меандр».