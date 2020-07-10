Тройное ДТП заблокировало выезд из Симферополя на ЮБК

В столице Крыма вечернее ДТП заблокировало выезд на кольцо возле гостиницы «Москва» со стороны улицы Воровского.

По словам горожан, авария произошла в крайнем правом ряду при выезде на кольцо со стороны центра города. В происшествии никто не пострадал, однако пока водители выясняют обстоятельства при помощи сотрудников ДПС, движение по улице Воровского крайне затруднено.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор из-за аварии уже сейчас занимает половину улицы. Кроме этого еще одно ДТП поджидает водителей, движущихся в сторону выезда в Алушту, на пересечении проспекта Вернадского с улицей Плотинной. В обратном направлении, в сторону центра Симферополя авария в правом ряду при выезде с улицы Шмидта на перекресток улицы Ленина и улицы Пролетарской создала серьезный затор для тех, кто пытается попасть в центр Симферополя со стороны улицы Киевской.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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