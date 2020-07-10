Тройное ДТП под Симферополем: один человек погиб

Водитель легковушки под Симферополем допустил столкновение с двумя автомобилями и столбом, в результате чего погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«9 июля в 18.00 водитель автомобиля Daewoo 1979 года рождения пересек двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с последующим опрокидыванием с автомобилем Toyota Avensis, после чего продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze. После этого автомобиль Daewoo выехал за пределы проезжей части с последующим наездом на препятствие – электроопору. В результате водитель автомобиля Daewoo смертельно травмирован», – сообщили в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что автомобиль двигался со стороны села Перевальное в направлении Симферополя. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Очевидцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» фото и видео с места аварии. На кадрах видно, что одна электроопора упала, произошел обрыв проводов. Автомобиль Daewoo при столкновении практически разорвало. На месте происшествия работали сотрудники «скорой помощи», ГИБДД и аварийные службы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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