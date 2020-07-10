Стала известна возможная дата возобновления круизов на лайнере «Князь Владимир»

Круизное сообщение на лайнере «Князь Владимир» возобновится предположительно 19 июля.

Об этом рассказали в компании «Черноморские круизы».

«Планируемая дата восстановления навигации на круизном лайнере «Князь Владимир» 19 июля при согласовании со стороны портов регионов и получении разрешительных документов», - сообщили в пресс-службе оператора круизов.

Ранее вице-губернатор Севастополя Мария Литовко анонсировала возобновление круизного сообщения между Краснодарским краем и Крымом 19 июля. Однако тогда в «Черноморских круизах» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Также в компании отметили, что туристы уже активно бронируют путешествия.

В конце мая текущего года из-за угрозы распространения COVID-19 были отменены круизные рейсы из Сочи в Крым на лайнере «Князь Владимир». Тогда сообщалось, что ориентировочная дата возобновления круизов - середина июля 2020 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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