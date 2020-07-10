Сотрудник полиции в Крыму насмерть сбил водителя мопеда

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Сотрудник полиции в Крыму выехал на полосу встречного движения и насмерть сбил водителя мопеда в Сакском районе.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, по факту инцидента проводится проверка.

«Установлено, что около 17 часов 9 июля текущего года сотрудник ППС, находясь за рулем автомобиля Lada Kalina, ехал заступать на смену. На автодороге Новоселовское – Саки в зоне населенного пункта село Охотниково он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мопедом, которым управлял 32-летний сельчанин. Водитель мопеда погиб на месте происшествия», – сообщила Постнова.

На месте происшествия проведено исследование на наличие алкоголя и наркотических веществ в крови сотрудника МВД. По предварительной информации, их следов не выявлено. «В настоящее время органами следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавила Постнова.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, по факту проводится внутренняя служебная проверка. Если будет установлена вина полицейского, он будет уволен, а непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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