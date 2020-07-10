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Сезон в разгаре: россиянин утонул в Крыму на глазах у друга и дочери

08:38 пятница, 10 июля 2020
Сезон в разгаре: россиянин утонул в Крыму на глазах у друга и дочери

фото © Новости Крыма

Житель Красноярска утонул в Крыму – его гибель видели друг и дочь.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на полицию и МЧС.

Трагедия произошла вечером 8 июля на Генеральских пляжах у села Курортное. 49-летний красноярец вместе с дочкой и другом пошел фотографироваться. Ночью друг и дочь вернулись и сообщили, что мужчина утонул.

Утром 9 июля на место выехали пять поисково-спасательных групп. Условия были сложными: волнение моря больше 3 баллов и порывы ветра до 15 м/с. Тело мужчины обнаружили в воде под скалой, в 2 километрах от бухты Широкая. Следователи предварительно выяснили личность мужчины по татуировке на ноге, теперь тело должны опознать родственники.

Фото kerch.com.ru

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