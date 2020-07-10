Севастопольский суд приговорил уроженца Башкирии к 6,5 годам колонии за избиение прохожего

Севастопольский городской суд сегодня вынес приговор уроженцу Республики Башкортостан 1988 года рождения.

Он признан виновным в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ).

«25 ноября 2017 года Ш. и иное лицо, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, находясь около дома №39 по улице Тараса Шевченко в городе Севастополе, используя малозначительный эмоциональный повод – состоявшийся ранее неприятный разговор между их общим знакомым и ранее им неизвестным потерпевшим, – реализуя преступный умысел на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему на почве неприязненных отношений, действуя умышленно, совместно группой лиц, нанесли ему не менее девяти ударов кулаками и обутыми ногами по голове и туловищу», – сообщает пресс-служба суда.

В результате у потерпевшего были диагностированы ссадины, закрытый перелом стенок глазницы, ушиб головного мозга и прочие увечья.

В ноябре 2019 года Гагаринский районный суд назначил подсудимому лишение свободы на 6,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскан моральный вред в сумме 300 000 рублей.

Севастопольский городской суд после апелляционного рассмотрения оставил приговор без изменений.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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