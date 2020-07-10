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Власть

Севастополь получит еще три «Кометы» на подводных крыльях

Пять катеров на подводных крыльях «Комета» будут работать в Севастополе.

Как сообщил директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Рязанцев, ожидается поставка в город еще трех таких судов к двум уже имеющимся.

«Сейчас у нас ходят две «Кометы» на Ялту. Будут переданы еще три. Порядка пяти «Комет» рассматривается к передаче Севастополю», – цитирует Рязанцева «Новый Севастополь».

Он добавил, что маршрутная сеть катеров может быть расширена – «Кометы» могут ходить в Евпаторию и другие прибрежные города Крыма.

В июне текущего года завод «Вымпел» спустил на воду третий катер для работы в Севастополе.

1 июля возобновилась навигация «Комет» в Крыму. Однако уже 6 июля рейсы были отменены из-за технических неполадок, устранение которых ожидается в ближайшее время.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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