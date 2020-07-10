Власть
Севастополь получит еще три «Кометы» на подводных крыльях
Пять катеров на подводных крыльях «Комета» будут работать в Севастополе.
Как сообщил директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Рязанцев, ожидается поставка в город еще трех таких судов к двум уже имеющимся.
«Сейчас у нас ходят две «Кометы» на Ялту. Будут переданы еще три. Порядка пяти «Комет» рассматривается к передаче Севастополю», – цитирует Рязанцева «Новый Севастополь».
Он добавил, что маршрутная сеть катеров может быть расширена – «Кометы» могут ходить в Евпаторию и другие прибрежные города Крыма.
В июне текущего года завод «Вымпел» спустил на воду третий катер для работы в Севастополе.
1 июля возобновилась навигация «Комет» в Крыму. Однако уже 6 июля рейсы были отменены из-за технических неполадок, устранение которых ожидается в ближайшее время.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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