Происшествия
Россиянка продавала фейковые путевки в «Артек»
Жительница Санкт-Петербурга обманула десяток семей с детьми, продав им несуществующие путевки в крымский лагерь «Артек».
На мошеннических действиях она заработала 300 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как уточняет Следственный комитет России, Анна Аршинова представлялась действующим сотрудником СК РФ и заверяла клиентов, что льготные путевки выделены в рамках сотрудничества ведомства с лагерем. Обманутые петербуржцы обратились за помощью лично к Александру Бастрыкину.
С конца мая по начало июля 2019 года женщине удалось продать 10 поддельных путевок на летнюю смену с 13 июля по 4 августа стоимостью 30 тысяч рублей каждая. Обман вскрылся, когда родителям, заплатившим за детский отдых, пришли электронные письма о том, что их дети не прошли конкурсный отбор.
Суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима, а также обязал вернуть деньги потерпевшим.
Как сообщалось ранее, в этом году из-за пандемии коронавируса отдохнуть в «Артеке» могут только дети из Крыма и Севастополя. Обязательным требованием для сотрудников и отдыхающих станет прохождение теста на наличие антител к COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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