Российские военные учились дозаправлять истребители над Крымом

Российские военные, экипажи истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку топливом от самолета-топливозаправщика в воздухе в рамках летного тактического учения. Учения проходили над Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

Дозаправку боевых машин в воздухе обеспечивал экипаж самолета-заправщика Ил-78.

«Тренировки по пополнению запасов топлива в воздухе проводились поочередно в допустимых минимальных и максимальных границах по высоте. Дистанция между самолетами во время заправки не превышала 10-12 метров, при этом расстояние от конуса-датчика до штанги заправки летчики определяли визуально», – говорится в сообщении.

Всего в мероприятии было задействовано две пары Су-30СМ и Су-24М из состава подразделений морской авиации и ПВО Черноморского флота России.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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