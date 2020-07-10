Происшествия
Российские туристы в Крыму прокутили все деньги и обокрали пенсионерку
В Симферополе сотрудниками полиции по подозрению в серии краж задержаны трое отдыхающих молодых людей.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
В дежурную часть полиции г. Симферополя поступило заявление от 60-летней местной жительницы о совершенной в отношении нее краже. Женщина сообщила правоохранителям, что неустановленные лица проникли к ней в домовладение, выломав решетку на окне, и похитили денежные средства и золотые изделия, причинив ущерб на сумму более 225 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю совместно с оперуполномоченными отдела полиции «Железнодорожный» по подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин, ранее судимые за имущественные преступления — 22 и 19-ти летние жители города Ростов-на-Дону, а также 30-летний симферополец.
Как оказалось, двое гостей прибыли в Крым на отдых и сняли жилье у жителя Симферополя, который в последующем стал соучастником их преступления. Покутив в курортном Крыму некоторое время, компания столкнулась с нехваткой денег. Недолго думая, мужчины решили совершить преступление с целью личного обогащения.
Взломав решетку на окне приглянувшегося им дома, они проникли в жилище, откуда похитили деньги и золотые изделия на приличную сумму. Затем они совершили еще одну кражу в Симферопольском районе. После этого все трое парней вместе отправились в г. Ростов-на-Дону, однако до пункта назначения не доехали, так как по ориентировке были задержаны сотрудниками ГИБДД в городе Краснодаре.
Подозреваемые уже дали признательные показания. В ходе обыска автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, обнаружена часть похищенных золотых изделий и деньги, которые они получили от продажи остального имущества на одном из рынков Симферополя. Все фигуранты задержаны и направлены в следственный изолятор.
Отделом полиции «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновение в жилище). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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