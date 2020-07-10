Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 10 июля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 10 июля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 28, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 74 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 61 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 19 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 68 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 20 градусов. Ветер северо-западный 22 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 66 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 27, ночью около 24 градусов. Ветер северо-западный 27 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 63 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 30, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 69 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 74 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 30, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 73 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью около 15 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 78 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 28 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 28, в Керчи - 28, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 26, в Ялте - 23 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 26, в Одессе - 27, в Сочи - 27, в Турции - 27, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.
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