Власть
Полиция закрыла в Симферополе павильоны с лимонадом
Полицейские в Симферополе закрыли торговые точки с разливным лимонадом и квасом за «незаконную работу и самовольное подключение к электросетям», сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Речь идет о павильонах в виде больших жестяных банок под брендом известного крымского производителя.
«Арендаторы временных торговых объектов, работающие под брендом известного в регионе предприятия-изготовителя напитков, установили в Симферополе около двух десятков мини-киосков, при этом некоторые из физических лиц, организовавших бизнес, даже не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя. Работавшие с нарушениями торговые точки закрыты», – сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Богославская.
В МВД отметили, что нарушения были выявлены в ходе рейдовых мероприятий, которые проходили в разных частях города. Устанавливается сумма ущерба, нанесенного хозяйствующими субъектами бюджету города Симферополя.
По факту выявленных нарушений составлено 11 административных протоколов. Из них два – по статье 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве предпринимателя либо юридического лица, и девять – по статье 7.19 КоАП РФ – самовольное подключение и использование электрической энергии.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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