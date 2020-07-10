Полицейский в Крыму прикрывал браконьерскую деятельность по вылову осетровых

Следователи задержали и предъявили обвинение полицейскому, который покрывал незаконный вылов ценных биологических ресурсов в Раздольненском районе Крыма.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, факт противоправной деятельности сотрудника полиции выявлен в ходе расследования дела о браконьерстве осетровых.

«Сегодня по подозрению в соучастии задержан оперуполномоченный, являющийся сыном организатора группы. По данным следствия, сотрудник полиции оказывал покровительство преступному бизнесу отца, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы. В настоящее время следствием ему уже предъявлено обвинение», – говорится в сообщении.

Всего по данному уголовному делу задержано трое участников организованной группы. По местам жительства организатора и соучастников преступной группы, базам возможного хранения рыбы осетровых пород и икры, изъяты сети, замороженная рыбная продукция, приспособления для приготовления и фасовки кустарного деликатеса. Также изъяты наркотические вещества и оружие. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения. Также идет работа по выявлению других причастных к преступлению лиц.

В свою очередь в пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что по факту противоправных действий полицейского начата проверка. «По данному факту МВД по Республике Крым проводится служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции, и будет привлечен к установленной законом ответственности, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – сообщили в МВД.

Ранее в СК сообщили, что накануне в ходе спецоперации задержана организованная группа, которая занималась незаконной добычей и сбытом ценных биоресурсов – осетра и его икры. Правоохранители установили несколько эпизодов сбыта продукции. Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ – незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенной группой лиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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