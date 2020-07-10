Обещанный новый театра кукол в Симферополе так никто и не построил

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Власти Крыма расторгнут контракт с подрядчиком строительства Театра кукол в Симферополе – компанией «Меандр».

Об этом сообщил вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов.

«Сейчас ведется работа по расторжению госконтракта с ООО «Меандр» в одностороннем порядке», – сообщил Кабанов.

По словам вице-премьера, среднемесячное освоение выделенных средств в течение 2019 года составило чуть больше 4,8 млн рублей при том, что цена контракта превышает 1,1 млрд рублей.

«В настоящее время заказчик занимается корректировкой проектно-сметной документации в связи с большим количеством обнаруженных несоответствий, в том числе затрагивающих конструктивные решения объекта. Строительно-монтажные работы на объекте не ведутся», – добавил он.

Новое пятиэтажное здание театра кукол строится в центре Симферополя на месте старого одноэтажного здания, возведенного еще в 30-х годах ХХ века. В новом здании разместятся две сцены на 300 и 100 посадочных мест, а также производственный комплекс: помещения для репетиций, примерочные, комнаты для артистов, складские помещения и цеха. Также предусмотрена подземная парковка на 22 места.

Изначально предполагалось, что здание будет введено в эксплуатацию в декабре 2019 года. Здание строит компания «Меандр» из Санкт-Петербурга, она же занимается реставрацией Воронцовского дворца. Накануне Кабанов сообщил, что контракт на выполнение работ во дворце будет расторгнут, а «Меандр» – включен в список недобросовестных подрядчиков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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