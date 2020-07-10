НАТО и Украина договорились усилить военное присутствие в Черном море

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Украина и НАТО намерены усилить присутствие военных сил и средств в черноморском регионе.

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора генсека Альянса Йенса Столтенберга с министром обороны Украины Андреем Тараном.

«Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса», – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Как отметили в ведомстве, собеседники согласились с тем, что «ситуация с безопасностью в Черном море продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия укрепляет свое военное присутствие и меняет баланс сил».

«Министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в этом регионе и пригласил страны-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, которые планируется провести на юге Украины осенью 2020 года», – добавили в Минобороны.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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