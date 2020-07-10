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Власть

На подпись президенту Зеленскому передали закон об абитуриентах из Крыма

10:47 пятница, 10 июля 2020

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал законопроект об изменениях в закон «О высшем образовании» об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Как говорится на сайте парламента, документ возвращен с подписью председателя Верховной Рады и направлен на подпись президенту 8 июля.

3 июля Верховная Рада приняла законодательные изменения, что, в частности, предусматривает возможность поступления во все украинские вузы по результатам вступительных экзаменов в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является «временно оккупированная территория и территория на линии соприкосновения».

На сегодня поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является территория Крыма и города Севастополя, в уполномоченные учреждения высшего образования.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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