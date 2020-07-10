На автовокзале Феодосии задержали воров-гастролеров

В Феодосии сотрудники уголовного розыска на автовокзале задержали «заезжих гастролеров», которые пытались покинуть Крым.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В Феодосии были задержаны двое приезжих граждан, подозреваемых в совершении серии краж денежных средств у граждан.

Ранее в дежурную часть ОМВД России по г. Феодосии поступили заявления от женщин, которые сообщили, что неизвестные похитили у них кошелек и сумку.

В первом случае потерпевшая находилась в одном из кафе города. Сумку женщина ненадолго оставила без присмотра на спинке стула, а затем обнаружила отсутствие в ней кошелька с денежными средствами и золотых сережек. Общий ущерб составил более 25 тыс. рублей.

Во втором случае жертвой стала автовладелица. Злоумышленники разбили стекло задней левой двери машины, припаркованной недалеко от пляжа, и похитили из салона женскую сумку с деньгами. Ущерб, причиненный заявительнице, составил более 95 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на автостанции Феодосии были задержаны подозреваемые в кражах — ранее неоднократно судимые 36-ти и 39-тилетние жители Краснодарского края, которые уже намеревались покинуть Феодосию.

Подозреваемые, с их слов, все денежные средства тратили на собственные нужды.Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии в отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет лишения свободы.

Подозреваемым избрана мера пресечения – арест. Также мужчины отрабатываются на причастность к совершению аналогичных деяний.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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