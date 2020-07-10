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Власть

Мэр Феодосии опроверг слухи о своей скорой отставке

15:20 пятница, 10 июля 2020
Феодосия

В интервью «Крымской газете» глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко прокомментировал информацию об отставке, назвав ее неправдивой.

— Отвечу прямо – неправда. На меня возложена огромная ответственность по руководству администрацией округа. Конечно, где-то получается не так, как планируешь, огромное количество вопросов еще только предстоит решить, и я намерен этим заниматься. Благодаря поддержке главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова и его команды Феодосия твердо движется вперед, и, я уверен, все у нас получится. Что касается фейковых вбросов, считаю, что подобным занимаются глубоко непорядочные люди. Как видите, я открыт для прессы и всегда готов к диалогу, поэтому прежде чем распространять подобного рода новости, считаю, было бы правильным обратиться ко мне за пояснениями. Никаких заявлений я не писал и в ближайшее время не планирую, — заявил Бовтуненко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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