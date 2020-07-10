Матчи Премьер-лиги Крымского футбольного союза пройдут 11 июля

Матчи 19 тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза пройдут в субботу 11 июля.

Об этом сообщила пресс-служба КФС.

«В ближайшую субботу, 11 июля, в Крыму будут сыграны матчи 19-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2019/20. Две игры пройдут в Бахчисарайском районе, а по одному матчу сыграют в Евпатории и Симферополе, – говорится в сообщении. – Все матчи 19-го тура Премьер-лиги КФС запланированы к показу в прямой трансляции на официальном сайте Крымского футбольного союза».

Центральный матч тура состоится в Новопавловке Бахчисарайского района – на поле спортивного комплекса «Скиф» симферопольская «ТСК-Таврия» сыграет с ФК «Севастополь». Матч начнется в 18 часов. В это же время футбольный клуб «Евпатория» на поле спорткомплекса «Арена-Крым» примет феодосийскую «Фаворит-ВД Кафу».

Еще один матч, который тоже начнется в 18 часов, пройдет в поселке Куйбышево Бахчисарайского района. Ялтинский «Инкомспорт» встретится с бахчисарайским «Кызылташем». Матч будет проходить без зрителей, ввиду отсутствия трибун на стадионе в Куйбышево. Последний матч тура начнется в 19 часов в поселке Аграрное (Симферополь) – молодежненская «Крымтеплица» встретится с керченским «Океаном».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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