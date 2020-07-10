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Власть

Крымскому чиновнику грозит тюрьма за подлог при ремонте детсада

08:12 пятница, 10 июля 2020

Начальник управления по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства администрации Джанкоя предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Как уточнили в ведомстве, возглавляемое обвиняемым управление заключило контракт на реконструкцию детского сада №8 в Джанкое. Чтобы придать видимость эффективного контроля за работой подрядчика, чиновник скрыл допущенные при реализации контракта нарушения и совершил служебный подлог, подписав акты выполненных работ.

На основании этих подложных документов фирма-подрядчик получила более 2,7 млн рублей, в то время как фактические работы были выполнены не в полном объеме.

Нанесенный бюджету администрации оценивается в сумму свыше 800 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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