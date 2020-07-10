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Коронавирус в Крыму

Крымчанам советуют проверить своих животных на коронавирус

11:06 пятница, 10 июля 2020
Крымчанам советуют проверить своих животных на коронавирус

фото © vesti.ru

Крымчане смогут проверить животных на COVID-19 в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.

Об этом во время онлайн-конференции заявил начальник отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на государственной границе РФ Южного межрегионального Управления Россельхознадзора Илья ЛОМБАС.

— Сегодня в нашем подведомственном Россельхознадзору упреждении Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория имеется возможность проводить исследование животных на COVID-19. Данные тест-системы были разработаны ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». Все собственники животных могут провести исследование на COVID-19 либо тест-системами, либо по назначению Государственной ветеринарной службы, либо Государственная ветеринарная служба РК или Севастополя могут назначить данные исследования, — рассказал Ломбас.

При этом исследование, по словам Ломбас, «проводится на коммерческой основе» и предписано в случае контакта домашних животных с больным человек или при наличии простудных симптомов.

— Вся информация у нас есть на официальном сайте Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории, стоимость процедуры и все, что необходимо знать, включая контактные телефоны, — подытожил Ломбас, отметив также, что «обязательной процедуры прохождения тестов на COVID-19 в РФ на сегодняшний день нет».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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