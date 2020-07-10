Крым не хочет, Украина не дает: что происходит с водой на полуострове

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В Крыму продолжают активно обсуждать дефицит воды на полуострове. Местные власти уверены, что вода не нужна. А в Украине продолжают настаивать на том, что давать воду на полуостров и не собираются.

Крыму не нужна вода с Украины, Киеву необходимо перестать заниматься «баламутством» по этой теме, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Киевским властям пора перестать заниматься баламутством, делая вздорные сообщения. Они сами баламутят вопрос поставок воды и ждут нашей реакции», – заявил РИА Новости Фикс.

Он отметил, что вопрос о поставках воды на полуостров с Украины не стоит и не обсуждается.

«Не нужна нам вода от Украины. Не нужна», – заключил парламентарий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок днепровской воды с Украины. По его словам, в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, кроме того, специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что крымское население обеспечено водой на 100%. Он не видит причин для гуманитарной катастрофы. Иное дело – промышленность и прочие сферы. «Но Украина не имеет морального права подавать сейчас днепровскую воду на полуостров», - считает глава ведомства.

«То, что там нет воды для промышленности, – это уже другой вопрос. Позиция довольно простая: когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина – там обязательно будет украинская вода», – сказал Данилов.

Когда ему привели слова премьера Шмыгаля о вероятной гумкатастрофе, Данилов пояснил, что сказанное относится к первым дням пребывания на должности.

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