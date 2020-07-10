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Коронавирус в Крыму

Коронавирус обнаружен за сутки у одного человека в Севастополе

COVID-19 подтвержден за сутки у одного человека в Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 10 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Заболевшая – пенсионерка из Севастополя. Источник заражения устанавливается», – говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Севастополе подтверждено 258 случаев заражения. 200 человек уже выздоровели, пятеро скончались.

Всего в Крыму зарегистрирован 831 случай COVID-19. С выздоровлением из больниц выписан 635 пациент. От вируса скончались 12 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые заявляют о сбоях иммунитета у переболевших COVID-19. Отвечающие за иммунитет лимфоциты не восстанавливались в крови даже спустя 11 недель после выздоровления.

Коронавирус атакует одну крымскую администрацию за другой. Больные выявлены уже в нескольких мэриях полуострова.

Новые заболевшие COVID-19 в Севастополе приехали из Пермского края. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали три новых случая заболевания COVID-19.

В Крыму еще 11 новых заражений коронавирусом. За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.

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