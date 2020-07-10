Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчанам советуют проверить своих животных на коронавирус ● Коронавирус не сдается: в Крыму за сутки 16 новых заражений ● Новые заболевшие COVID-19 в Севастополе приехали из Пермского края ● В Крыму еще 11 новых заражений коронавирусом ● Аксенов анонсировал открытие «Артека», но только для крымских детей
Коронавирус обнаружен за сутки у одного человека в Севастополе
COVID-19 подтвержден за сутки у одного человека в Севастополе.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 10 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Заболевшая – пенсионерка из Севастополя. Источник заражения устанавливается», – говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в Севастополе подтверждено 258 случаев заражения. 200 человек уже выздоровели, пятеро скончались.
Всего в Крыму зарегистрирован 831 случай COVID-19. С выздоровлением из больниц выписан 635 пациент. От вируса скончались 12 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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