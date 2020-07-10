Коронавирус не сдается: в Крыму за сутки 16 новых заражений

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За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции.

8 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 2 – при скрининге здоровых лиц, 5 – при обращении за медицинской помощью и еще 1 случай завозной из-за рубежа.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 831 случай новой коронавирусной инфекции. 41 из них – завозные из-за границы, 99 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 605 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 86 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1940 человек.

Выздоровевших за весь период – 635 человек.

«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и других субъектов РФ», - посоветовал Сергей Аксенов на своей странице Вконтакте.

В тексте использованы материалы: Форпост

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