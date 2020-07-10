Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новые заболевшие COVID-19 в Севастополе приехали из Пермского края ● В Крыму еще 11 новых заражений коронавирусом ● Аксенов анонсировал открытие «Артека», но только для крымских детей ● Аксенов обвинил строителей в суточном рекорде заражения COVID в Крыму ● Может случиться ужасное: глава ВОЗ заявил, что пик пандемии не пройден
Коронавирус не сдается: в Крыму за сутки 16 новых заражений
фото © vk.com/aksenovrk
За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции.
8 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 2 – при скрининге здоровых лиц, 5 – при обращении за медицинской помощью и еще 1 случай завозной из-за рубежа.
Всего на текущий период в республике зарегистрирован 831 случай новой коронавирусной инфекции. 41 из них – завозные из-за границы, 99 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 605 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 86 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1940 человек.
Выздоровевших за весь период – 635 человек.
«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и других субъектов РФ», - посоветовал Сергей Аксенов на своей странице Вконтакте.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус атакует одну крымскую администрацию за другой. Больные выявлены уже в нескольких мэриях полуострова.
Новые заболевшие COVID-19 в Севастополе приехали из Пермского края. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали три новых случая заболевания COVID-19.
В Крыму еще 11 новых заражений коронавирусом. За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.
Аксенов обвинил строителей в суточном рекорде заражения COVID в Крыму. Рекордные показатели заражения коронавирусом в прошедшие выходные объясняются массовым заболеванием строителей на одной из стройплощадок.
В России могут вернуть ограничительные меры из-за коронавируса
В России могут снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса.
Сотрудник полиции в Крыму насмерть сбил водителя мопеда
Сотрудник полиции в Крыму выехал на полосу встречного движения и насмерть сбил водителя мопеда в Сакском районе.
Коронавирус не сдается: в Крыму за сутки 16 новых заражений
За 9 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции.
Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму
Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.
7 июля
В Крыму заявили об изобретении творога, который защищает от рака и бактерий
В Крыму создали уникальную технологию производства творога с маслом виноградной косточки. Ноу-хау принадлежит ученым Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.