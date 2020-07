Какой сегодня праздник 10 июля

фото © pixabay.com

Сегодня, 10 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении

День воинской славы России — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) отмечается 10 июля в соответствии с Федеральным законом РФ от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

Первое крупное празднование победы в Полтавской битве было организовано к ее 200-летию в 1909 году: учреждена медаль «В память 200-летия Полтавской битвы», на месте битвы основан музей-заповедник «Поле Полтавской битвы» (ныне Национальный музей-заповедник), установлено несколько памятников. В советское время о событии практически забыли, лишь в 1981 году, при подготовке к 275-летию битвы, Полтавское поле объявлено государственным историко-культурным заповедником. А с 1995 года эта дата отмечается как День воинской славы России.

День Николы Теслы (Nikola Tesla Day)

10 июля некоторые организации по всему миру неофициально отмечают День Николы Теслы, также известный как Всемирный день Теслы. Он посвящен дню рождения Николы Теслы, известного сербско-американского изобретателя и инженера.

Этот праздник направлен на то, чтобы отдать дань уважения работе Теслы и отметить науку, прогресс, мир и братство между всеми народами и религиями. Однако праздник до сих пор не имеет официального статуса. Тем не менее, это не мешает научным обществам и любителям науки со всего мира отмечать его. В 2009 году Google чтил Теслу в его 153-й день рождения, показывая специальный рисунок (измененный логотип Google), посвященный ему.

Самсон Сеночный (Самсон Сеногной)

Народный праздник «Самсон Сеногной» отмечается 10 июля (по старому стилю - 27 июня). В православном церковном календаре день посвящается святому Сампсону Странноприимцу. Сеногноем день в народе прозвали за то, что в эту пору часто идут проливные дожди, от которых сухая скошенная трава начинает гнить. Другие названия праздника: «День Самсона», «Самсонов день», «Самсон Странноприимец», «Самсон Солнечный».

Также сегодня, 10 июля, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Сампсона Странноприимца

- День полета на зонтике

- День рождения футбольного свистка

- День котенка (National Kitten Day) в США

- День пикника с плюшевым мишкой (Teddy Bear Picnic Day) в США

- День коктейля «Пина Колада» (National Pina Colada Day) в США

- День армии Мавритании

- Фестиваль «Вкус Чикаго» (Taste of Chicago) в США

- День натто в Японии

- День национальной церкви (National Church Day) на Кирибати

- День государственного флага Монголии

- День независимости Багамских островов

- День сбора черники (Pick Blueberries Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Игнатий, Лука, Георгий, Серапион, Анект, Маркеллин, Иванна, Маркей, Мартин (Мартын), Самсон, Север (Севир).

Что происходило 10 июля в прошлые годы

138 - Антонин Пий стал римским императором.

1040 - Согласно легенде, в этот день леди Годива проехала обнаженной по городу Ковентри верхом на лошади, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить непосильные для горожан налоги.

1547 - Во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. Причиной дальнейшего запрета дуэлей были частые смертельные случаи.

1609 - Немецкие католические князья создали Католическую лигу для борьбы с Реформацией.

1847 - В США прибыли 35 первых китайских эмигрантов.

1873 - После бурной ссоры в Брюсселе смертельно пьяный Поль Верлен выстрелил в Артюра Рембо, легко ранив того в запястье.

1878 - В Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток (до этого судьи кричали).

1925 - Начался «Обезьяний процесс»суд над учителем Джоном Скоупсом, который на своих лекциях излагал основы теории эволюции Чарльза Дарвина.

1940 - Во Франции в городе Виши образовано правительство маршала Анри Филиппа Петэна.

1941 - Массовое убийство поляками евреев в деревне Едвабне в Польше.

1941 - Начало Смоленского сражения в Великой Отечественной войне.

1950 - В Англии отменены военные ограничения на торговлю мылом.

1956 - Палата лордов британского парламента наложила вето на закон об отмене смертной казни в Англии.

1965 - Первое место в хит-параде журнала «Billboard» заняла песня «The Rolling Stones» «(I Can-t Get No) Satisfaction» и удерживала его четыре недели. В 1999 году в опросе, проведенном телеканалом VH1, эта песня была названа самым популярным рок-произведением XX века.

1981 - В военно-морском флоте США офицерам запретили ношение бороды.

1994 - Гран При Великобритании. Начало битвы Михаэля Шумахера за свой первый чемпионский титул.

1995 - Папа римский Иоанн Павел II в специальном послании женщинам признал, что католическая церковь на протяжении многих лет дискриминировала их.

2002 - Ватикан выступил с заявлением, что семь женщин священников, возведенных в сан в Австрии месяц назад, должны признать всю нелепость этой церемонии. Церемонию проводил не признанный папским престолом аргентинский епископ Ромул Браши.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 июля. Какие праздники будут завтра?

