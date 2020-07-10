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Из-за засухи крымские соленые озера стали еще солонее.

Об этом СМИ рассказали севастопольские гидробиологи из Института биологии южных морей.

Выводы они сделали по результатам научной экспедиции на север Крыма - на Киятское и Кралеутское озера.

«Изменения, проведенные на озерах, лишний раз подтвердили экстремальность таких озер для жизни, — комментирует кандидат биологических наук Николай Шадрин. — Например, соленость рассола в Киятском озере была 340 г на литр, а температура 41 градусов по Цельсию. Ранее такую высокую соленость в озере не фиксировали. Всегда в озере были жаброногие рачки артемии и/или личинки хирономид, а в этот раз мы их в озере не нашли».

При этом специалисты замечают, что говорить о тренде роста солености пока рано, так как межгодовые различия солености в таких озерах очень высоки, и, как правило, связаны с климатической вариабельностью, температурой и количеством осадков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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