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Власть

Глава Севастополя рассказал, кто заплатит за разбитый штормом пляж

Пляж «Хрустальный» в центре Севастополя, который оказался разбит волнами 8 июля, восстановят за счет оператора.

Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев на заседании правительства города.

«Людям изначально рекомендовалось подойти к этому делу по-другому, но всем кажется, что они самые умные вместо того, чтобы послушать. Это был просто брак, будет гарантийная работа по браку», - сказал Развожаев.

И.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов заверил, что вместо плитки рабочие будут укладывать более качественный гранит.

Как сообщалось ранее, с пляжа «Хрустальный» днем 8 июля смыло большую часть плитки, которая была уложена там только в мае этого года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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