Дело о госизмене экс-министра Крыма: суд вынесет приговор на следующей неделе

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Днепровский районный суд Киева 13 июля намерен вынести приговор по делу экс-главы Минздрава Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в госизмене.

Адвокат обвиняемого Валентин Рыбин сказал, что рассчитывает на оправдательный приговор.

«Я уверен, что это будет исключительно оправдательный приговор, иначе в правовом, европейском государстве быть не может. Врачи, согласно Женевским конвенциям от 1949 года, не подлежат ответственности за свою профессиональную деятельность. В том числе и за административное управление гражданскими больницами. В данном случае мы полностью доказали, что Петр Семенович занимался исключительно администрированием гражданских больниц, обеспечением их лекарствами и, я подчеркиваю, предоставлением бесплатной медицинской помощи для жителей полуострова. Поэтому я уверен что приговор должен быть оправдательным», – сказал Рыбин.

Он также считает, что судебный процесс в отношении своего подзащитного «абсолютно политический».

«Это абсолютно политический процесс, мотивированный политической обстановкой в стране; необходимостью Прокуратуры в АР Крым и Управления Службы безопасности в АР Крым показывать населению Украины какие-то показатели своей деятельности... Я отмечу жестокость этого судебного процесса: человек на протяжении полутора лет безосновательно находился под стражей. Доктор, практикующий хирург, который необходим народу для того, чтобы спасать жизни», – добавил Рыбин.

На заседании суда 9 июля Михальчевский выступил с последним словом.

Ранее сообщалось, что Михальчевскому хотят назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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