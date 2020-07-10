Без горячей воды до середины июля останутся три района Симферополя

Из-за планового ремонта котельных и теплотрасс часть жителей крымской столицы останутся без горячей воды.

Согласно данным пресс-службы ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», плановые работы до 19 июля будут длиться на семи котельных в трех районах города.

В Киевском районе отключены котельная по улице Алтайская, 2а (17 жилых домов, один детский сад) и котельная на ул. Радищева, 78 (14 жилых домов и один детский сад).

В Центральном районе города ремонтируют котельные по улице Коммунальная, д. 69 (29 жилых домов, две больницы), 1-й Конной Армии, д. 37а (102 жилых домов, две школы, четыре детских сада и одна больница), и котельную в Заводском переулке, 52 (16 жилых домой, один детский сад).

В Железнодорожном районе без горячего водоснабжения останутся дома, которые обслуживают котельные на улице Железнодорожная, 13 (30 жилых домой и один детский сад) и на Дзюбанова 9 (семь жилых домов и три детских сада).

Отмечается, что ремонт на котельной по улице Объездная 9, которая обслуживает пять жилых домов, закончится 15 июля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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