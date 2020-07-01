Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +29

Власть

В центре Севастополя началась реконструкция детского парка

В Севастополе началась реконструкция детского парка, расположенного в центре города на улице Одесской.

Территория парка обнесена заградительной сеткой оранжевого цвета с трех сторон и с четвертой стороны – сеткой зеленого цвета.

Информационный стенд, установленный у входа в парк, сообщает, что генеральным подрядчиком работ является ООО «Билдинг Технолоджис», которое проводит работы по заказу севастопольского ГБУ «Парки и скверы». Согласно информации на стенде, реконструкцию должны завершить до 30 ноября 2020 года.

Проект данных работ выполнило ООО «Инжсервис». Некоторых горожан заинтересовало наличие туалета, которого в проекте реконструкции нет.

На территории парка рабочие уже снесли старое асфальтовое покрытие дорожек и свалили его в большую кучу в центре парка.

Со стороны улицы Одесской фирма-подрядчик разместила штабеля с тротуарной плиткой для парка. С обратной стороны парка возле пересечения улиц Генерала Петрова и Очаковцев уже велись работы по ее укладке.

Несмотря на начало работ по реконструкции, аттракционы парка были открыты для посещения, о чем извещали таблички на заградительной сетке.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Часть Бахчисарая 2 июля останется без газа. 2 июля с 6:00 ч. по 19:00 ч. будет прекращена подача газа в г. Бахчисарай в связи с проведением работ.

«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар. На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».

Засуха в Крыму: реки на полуострове превратились в ручьи. Две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

В Севастополе 14 пляжей должны быть закрыты для отдыхающих. В главном управлении МЧС рассказали, почему на эти общественные пространства нельзя пускать людей.

Власть
Каждый второй севастополец не проголосовал за российскую конституцию

Каждый второй севастополец не проголосовал за российскую конституцию

Менее половины севастопольцев к утру 1 июля проголосовала по поправкам в Конституции РФ.

Коронавирус в Крыму
В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса

В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса

Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар

«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар фото

На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации