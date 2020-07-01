В центре Севастополя началась реконструкция детского парка

В Севастополе началась реконструкция детского парка, расположенного в центре города на улице Одесской.

Территория парка обнесена заградительной сеткой оранжевого цвета с трех сторон и с четвертой стороны – сеткой зеленого цвета.

Информационный стенд, установленный у входа в парк, сообщает, что генеральным подрядчиком работ является ООО «Билдинг Технолоджис», которое проводит работы по заказу севастопольского ГБУ «Парки и скверы». Согласно информации на стенде, реконструкцию должны завершить до 30 ноября 2020 года.

Проект данных работ выполнило ООО «Инжсервис». Некоторых горожан заинтересовало наличие туалета, которого в проекте реконструкции нет.

На территории парка рабочие уже снесли старое асфальтовое покрытие дорожек и свалили его в большую кучу в центре парка.

Со стороны улицы Одесской фирма-подрядчик разместила штабеля с тротуарной плиткой для парка. С обратной стороны парка возле пересечения улиц Генерала Петрова и Очаковцев уже велись работы по ее укладке.

Несмотря на начало работ по реконструкции, аттракционы парка были открыты для посещения, о чем извещали таблички на заградительной сетке.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Часть Бахчисарая 2 июля останется без газа. 2 июля с 6:00 ч. по 19:00 ч. будет прекращена подача газа в г. Бахчисарай в связи с проведением работ.

«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар. На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».

Засуха в Крыму: реки на полуострове превратились в ручьи. Две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

В Севастополе 14 пляжей должны быть закрыты для отдыхающих. В главном управлении МЧС рассказали, почему на эти общественные пространства нельзя пускать людей.