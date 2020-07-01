Происшествия
В симферопольском микрорайоне Фонтаны утонул человек
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, погиб 1 человек.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, погиб 1 человек.
Так, вчера поступило сообщение о том, что в микрорайоне Фонтаны (Симферопольский район) в районе плотины утонул мужчина. Выезжали: 1 отд. 3 ПСЧ, ОГ 1 ПСО, Крым-Спас, водолазно-спасательная группа, СМП, МВД. Причина смерти будет установлена после проведения судебной медицинской экспертизы.
По данным ГИМС, с начала года произошло 14 происшествий на воде, погибло 12 человек, спасено 2 человека.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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