В симферопольском микрорайоне Фонтаны утонул человек

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, погиб 1 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, погиб 1 человек.

Так, вчера поступило сообщение о том, что в микрорайоне Фонтаны (Симферопольский район) в районе плотины утонул мужчина. Выезжали: 1 отд. 3 ПСЧ, ОГ 1 ПСО, Крым-Спас, водолазно-спасательная группа, СМП, МВД. Причина смерти будет установлена после проведения судебной медицинской экспертизы.

По данным ГИМС, с начала года произошло 14 происшествий на воде, погибло 12 человек, спасено 2 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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