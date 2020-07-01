Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Кинотеатры в Крыму возобновят работу не позднее 15 июля ● На въезде в Севастополь снимают корнавирусные блокпосты ● Аксенов разрешил аквапарки и сауны в Крыму ● Ужесточений не будет: власти Крыма отреагировали на новую волну коронавируса ● В Севастополе - локальный всплеск новых заражений коронавирусом
В Крыму за сутки еще семь новых заражений коронавирусом
фото © vk.com/aksenovrk
За 30 июня на территории Крыма подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Пять из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий, два – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 698 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 503 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 65 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Выздоровевших за весь период - 517 человек.
«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и других субъектов РФ», - призывает на своей странице в сети Вконтакте Сергей Аксенов.
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