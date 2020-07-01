В Крыму за сутки еще семь новых заражений коронавирусом

фото © vk.com/aksenovrk

За 30 июня на территории Крыма подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Пять из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий, два – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 698 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 503 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 65 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период - 517 человек.

«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и других субъектов РФ», - призывает на своей странице в сети Вконтакте Сергей Аксенов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Не только коронавирус: мир может быть атакован новым штаммом свиного гриппа. Китайские исследователи выявили новый штамм свиного гриппа G4. Генетически он связан с H1N1, который в 2019 году прокатился по миру пандемией.

Ужесточений не будет: власти Крыма отреагировали на новую волну коронавируса. Республика Крым и Севастополь пока не планируют возвращаться к более строгим ограничительным мерам из-за новой коронавирусной инфекции.

В Севастополе - локальный всплеск новых заражений коронавирусом. По состоянию на утро 30 июня в Севастополе было зарегистрировано шесть новых случаев заболевания COVID-19.

Из-за коронавируса для севастопольских инвалидов нет лекарств. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией вызвала в Севастополе перебои с обеспечением города жизнеобеспечивающими лекарственными препаратами.